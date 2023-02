Softwarefirma Nagarro mit Kurssturz

Frankfurt/Main

Nach einem kritischen Medienbericht über die Geschäftsentwicklung sind die Aktien des Softwareunternehmens Nagarro abgestürzt. Zuletzt bauten zudem die Investmentfirmen Kairos und SIH Partners laut Meldungen im Bundesanzeiger ihre Leerverkaufspositionen aus. Das heißt, sie setzen bei den Anteilsscheinen des IT-Dienstleisters auf fallende Kurse. Die im SDax gelisteten Papiere rutschten allein am Freitag teils um gut 17 Prozent ab. In dieser Woche verloren die Aktien des IT-Dienstleisters gut ein Viertel an Wert auf bis zu 90,10 Euro und fielen damit in Richtung des Oktober-Tiefs von 83 Euro.