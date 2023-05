Söder zur Kanzlerkandidatur: "Stehe da nicht zur Verfügung"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will nach eigenen Worten definitiv nicht Unions-Kanzlerkandidat zur Bundestagswahl werden. In der ZDF-Sendung "Markus Lanz" sagte Söder, der auch CSU-Chef ist, am Dienstagabend: "Für mich ist das Thema erledigt." Seine Lebensaufgabe sei Bayern. Auf die Frage, ob er das Angebot zur Kanzlerkandidatur auch dann ablehnen würde, wenn es denn käme, sagte Söder: "Mal abgesehen davon, dass es nicht kommt: Ich stehe da nicht zur Verfügung."

02. Mai 2023 - 22:58 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, spricht bei einer Pressekonferenz. © Bodo Schackow/dpa/Archivbild