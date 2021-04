Söder zur K-Frage: "Am Ende wird alles gut werden"

CSU-Chef Markus Söder hat sich am Mittwoch nicht zum möglichen Ausgang des Unions-Machtkampfs um die Kanzlerkandidatur geäußert. Er sagte am Rande einer CSU-Fraktionssitzung im Landtag in München lediglich: "Am Ende wird alles gut werden." Spekulationen jeder Art lehnte Söder ab - alles weitere stehe "in den Sternen".

14. April 2021 - 15:49 Uhr | dpa

Der Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, im bayerischen Landtag. © Sven Hoppe/dpa