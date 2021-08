Söder wirft Scholz "Erbschleicherei" vor

CSU-Chef Markus Söder hat das jüngste Auftreten von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in "Angela-Merkel-Pose" massiv kritisiert. Es sei schon seltsam, dass sich Scholz als Nachfolger von Merkel (CDU) inszeniere, obwohl dies "natürlich so nicht stimmt", sagte Söder am Sonntag im ARD-Sommerinterview. Weiter: "Das ist so ne Art Erbschleicherei". Dies sei nicht zu akzeptieren. Scholz hatte sich vergangene Woche für das "SZ Magazin" mit zur Raute gefalteten Händen fotografieren lassen - das Markenzeichen von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

29. August 2021 - 15:20 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU) bei einem Interview. © Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa