Söder will Wirtschaft zu mehr Homeoffice drängen

Im Kampf gegen das Coronavirus will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Arbeitgeber im Freistaat zu mehr Homeoffice-Möglichkeiten für Beschäftigte drängen, auch mit konkreten Zielvorgaben. Voraussichtlich an diesem Mittwoch wolle er bei einem "Homeoffice-Gipfel" mit Wirtschaft und Gewerkschaften darüber sprechen, kündigte Söder am Montag in München an.

11. Januar 2021 - 13:19 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU) bei einem Termin. © Peter Kneffel/dpa