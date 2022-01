Söder will vor der Landtagswahl 2023 "Team verfeinern"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat auf der digitalen CSU-Fraktionsklausur eine mögliche Kabinettsumbildung rechtzeitig vor der Landtagswahl im Herbst 2023 angedeutet. "Zu gegebener Zeit" wolle er das "Team verfeinern", sagte der CSU-Chef nach Teilnehmerangaben am Dienstag in seiner Rede vor den Landtagsabgeordneten, die wegen der Corona-Lage online tagten. Konkreter wurde Söder dabei nicht, Details nannte er keine. Er kündigte aber auch eine Überprüfung der gesamten Organisation und eine engere Verzahnung von der kommunalen bis zur EU-Ebene an.

18. Januar 2022 - 12:54 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, sitzt vor Beginn einer Kabinettssitzung im Videoraum in der Staatskanzlei. © Sven Hoppe/dpa