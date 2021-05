Söder will mehr Klimaschutz ohne Neuregelung für Windräder

Ungeachtet der massiven Kritik auch von den Freien Wählern will die CSU die umstrittene 10H-Abstandsregel für den Bau von Windrädern in Bayern beibehalten. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch bei der Klausur der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag in München an. Zugleich betonte Söder, dass die CSU sich "ab jetzt" und "aus tiefer Überzeugung" dem Klimaschutz widmen wolle. Er spüre aus der Bevölkerung den tiefen Wunsch, "das Thema zur Top-Priorität zu machen".

12. Mai 2021 - 15:41 Uhr | dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). © Peter Kneffel/dpa-pool/dpa