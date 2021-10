Söder will Aiwanger disziplinieren: Kampf um ländlichen Raum

Nach den Wahlkampfstreitereien mit den Freien Wählern will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) deren Parteichef Hubert Aiwanger im bayerischen Kabinett disziplinieren. Außerdem will die CSU Aiwanger nicht den ländlichen Raum zur politischen Profilierung überlassen. Der CSU-Chef kritisierte am Samstag bei der JU-Landesversammlung in Deggendorf zum wiederholten Mal die Rolle seines Wirtschaftsministers im Wahlkampf: "Was aber ärgerlich war, ist das Verhalten der Freien Wähler und insbesondere des einen Freien Wählers."

09. Oktober 2021 - 13:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Markus Söder, CSU- Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, schaut in die Runde. © Armin Weigel/dpa