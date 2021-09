Söder warnt vor Linksrutsch in Deutschland

CSU-Chef Markus Söder hat zum Auftakt seiner Parteitagsrede am Freitag in Nürnberg vehement vor einem Linksrutsch in Deutschland nach der Bundestagswahl gewarnt. "Die Umfragen sind nicht ausreichend. Es droht tatsächlich ein politischer Erdrutsch", sagte Söder mit Blick auf ein mögliches Bündnis von SPD, Grünen und Linkspartei.

10. September 2021 - 16:29 Uhr | dpa

Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, spricht beim Parteitag. © Daniel Karmann/dpa