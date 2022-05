Söder warnt Habeck vor Wortbruch: Umstrittene 10H-Regel

In der Debatte um die Zukunft der 10H-Abstandsregel für Windräder hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor einem Wortbruch gewarnt. "Wir erwarten schon, dass die Zusagen aus dem Januar stehen", sagte der CSU-Chef am Montag nach einer Sitzung des Parteivorstands in München. Bayern werde in dieser Woche sein Energiekonzept nach Berlin übersenden, und er gehe davon aus, dass das dann vom Bund auch entsprechend gewürdigt werde.

16. Mai 2022 - 13:41 Uhr | dpa

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa