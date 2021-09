Söder verlangt von FDP-Chef Lindner Absage an Ampel

CSU-Chef Markus Söder hat von der FDP eine klare Absage an eine Ampelregierung aus SPD, Grünen und Liberalen verlangt. "Ich würde jetzt gerne von Christian Lindner und der FDP wirklich wissen, (...) wollen sie die Ampel oder nicht", sagte der bayerische Ministerpräsident am Freitag beim CSU-Parteitag in Nürnberg. Die FDP müsse erklären, "dass sie dieses unmoralische Angebot der Linken ablehnen", verlangte Söder.

10. September 2021 - 17:20 Uhr | dpa

Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern. © Daniel Karmann/dpa