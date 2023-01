Söder und Dobrindt eröffnen CSU-Landesgruppenklausur

Die CSU blickt gespannt auf die Bayern-Wahl im Oktober. Auf ihrer Klausur in Oberbayern bereitet sich die Landesgruppe aber erst einmal auf die kommenden Wochen vor - mit einigen prominenten Gästen.

Seeon

Die CSU-Bundestagsabgeordneten starten am Freitag in ihre dreitägige Winterklausur. Zum Auftakt wird auch Parteichef Markus Söder im oberbayerischen Kloster Seeon erwartet. Söder bewirbt sich bei der bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober erneut als Ministerpräsident. Alle aktuellen Umfragen sehen für die amtierende Koalition mit den Freien Wählern weiterhin eine komfortable Mehrheit.

Unter Leitung von Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wollen die Bundestagsabgeordneten in Seeon wichtige inhaltliche Eckpunkte für die kommenden Wochen und Monate abstecken - und die Union als Gegenentwurf zur Bundesregierung präsentieren. "Wir als CSU im Bundestag stehen als starke politische Kraft der gesellschaftlichen Mitte für das Kontrastprogramm zur mangelnden Entschlossenheit der Ampel", heißt es in einem Beschlussentwurf für die Klausurtagung.

Als Gäste in Seeon erwarten Dobrindt und die CSU-Landesgruppe bis Sonntag unter anderem die Präsidentin des Europaparlaments, Roberta Metsola, die Premierministerin der Republik Moldau, Natalia Gavrilița, und den hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU).