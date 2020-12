Söder "Star-Gast" beim Neujahrsempfang 2021 der NRW-CDU

Der Name verspricht ein politisches Spitzentreffen der besonderen Art: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soll "Stargast" beim Neujahrsempfang 2021 der CDU Nordrhein-Westfalen sein. Wie die Deutsche Presse-Agentur in Düsseldorf erfuhr, wird der CSU-Chef am 9. Januar auf Einladung von CDU-Landesparteichef Armin Laschet im mitgliederstärksten CDU-Verband reden. Wegen der Corona-Pandemie ist demnach erstmals in NRW ein digitaler Neujahrsempfang geplant.

17. Dezember 2020 - 06:19 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, mit Mundschutz. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild