Söder: Regionale Gas-Abschaltungen wären falsch

Für den Fall einer Gasmangellage in Deutschland fordert die CSU eine bundeseinheitliche Strategie bei der Priorisierung von Gasnutzern. "Regionale Abschaltungen, wie sie diskutiert werden, sind absolut falsch", sagte Parteichef Markus Söder am Mittwoch zum Auftakt der Sommerklausur der CSU-Landesgruppe im oberfränkischen Kloster Banz. Wie unter den Ländern in Europa müsse es auch unter den Bundesländern Solidarität geben und eine Spaltung vermieden werden. Das gemeinschaftliche Schultern sei auch im nationalen Interesse. Wiederholt warnte Söder davor, den Süden und den Osten Deutschlands bei den Gasliefermengen zu benachteiligen.

20. Juli 2022 - 14:11 Uhr | dpa

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender Markus Söder bei der Sommerklausur auf Kloster Banz. © Nicolas Armer/dpa