Söder präsentiert neue Minister: Ernennung am Mittag

Bei der mit Spannung erwarteten Umbildung des bayerischen Kabinetts will Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch in der Sitzung der CSU-Landtagsfraktion die neuen Minister nennen. Aus Söders Umfeld hieß es, die finalen Entscheidungen würden erst unmittelbar vor Beginn der Sitzung (10.00 Uhr) gefällt. Bisher ist völlig offen, wie viele Kabinettsmitglieder ausgetauscht werden sollen und ob es auch Änderungen bei den Ministerien selbst geben könnte.

22. Februar 2022 - 17:37 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild