Söder plant Regierungserklärung zum Klimaschutz in Bayern

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will noch vor der Sommerpause eine Regierungserklärung zum künftigen Klimaschutz im Freistaat abhalten. Das kündigte der CSU-Chef am Dienstag nach Angaben von Teilnehmern in einer Sitzung der CSU-Fraktion im Landtag an. Demnach sollen in dem derzeit noch zwischen den Ministerien in der Abstimmung befindlichen Klimaschutzgesetz die Ziele formuliert werden, allen voran die Klimaneutralität des Freistaates ab 2040.

08. Juni 2021 - 17:29 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern und CSU-Parteichef. © Peter Kneffel/dpa