Söder: Passion "Zeichen von Dankbarkeit und Hoffnung"

Als starkes Zeichen von Glaube, Dankbarkeit und Hoffnung wertet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Oberammergauer Passionsspiele. "In schwerer Zeit wird die Passion dieses Jahr besonders eindrücklich werden", sagte Söder vor der Premiere am Samstagnachmittag. "Die Passionsspiele in Oberammergau sind ein weltweit einmaliges Ereignis christlicher Kulturgeschichte."

14. Mai 2022 - 10:48 Uhr | dpa

Der 2. Darsteller des Jesus, Rochus Rückl (M), wird bei der Fotoprobe zu den 42. Passionsspielen gekreuzigt. © Angelika Warmuth/dpa/Archivbild