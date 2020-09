Söder: Neuer CDU-Chef wird Kanzlerkandidatur beanspruchen

CSU-Chef Markus Söder rechnet fest damit, dass der künftige CDU-Vorsitzende auch die Kanzlerkandidatur der Union bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr beanspruchen wird. Der bayerische Ministerpräsident habe in diesem Zusammenhang von einer Verknüpfung gesprochen, hieß es am Donnerstag von Teilnehmern der Klausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag in Berlin. Söder war Gast bei dem Treffen. Er hatte schon früher erklärt, er gehe davon aus, dass der Nachfolger von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auch Kanzlerkandidat werden wolle.

03. September 2020 - 16:21 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild