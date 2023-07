Söder nennt Freis Asyl-Vorstoß einen "spannenden Vorschlag"

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat sich reserviert zum Vorstoß aus der Unions-Bundestagsfraktion für eine Abschaffung des Asylrechts in der bestehenden Form gezeigt. Bei der Klausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Andechs sprach der bayerische Ministerpräsident am Mittwoch zwar von einem "spannenden Vorschlag", fügte jedoch hinzu: "Ob er allerdings in der Kürze der Zeit umsetzbar ist und ob er tatsächlich die erwünschten Erträge bringt, das - glaube ich - steht noch offen." Die Forderungen Bayerns wie verstärkte Grenzkontrollen brächten "einen schnelleren Ertrag".

19. Juli 2023 - 13:00 Uhr | dpa

Thorsten Frei (CDU) spricht während einer Debatte im Bundestag. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa