Söder, Merz, Kretschmann, Kubicki und Weidel am Gillamoos

Rund einen Monat vor der Bayern-Wahl schickt die CSU beim Gillamoos im niederbayerischen Abensberg Anfang September die Chefs der beiden Unionsparteien, Markus Söder und Friedrich Merz, ins Bierzelt. Damit gebe es im CSU-Festzelt "die doppelte Union-Power, ja Union pur", Organisator und CSU-Kreischef Martin Neumeyer am Freitag in Abensberg. Die Landtagswahl in Bayern findet am 8. Oktober statt, der politische Gillamoos am 4. September.

07. Juli 2023 - 13:49 Uhr | dpa