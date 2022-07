Söder: Liebeserklärung an Franken

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat beim Tag der Franken seine Heimat zu einer der "schönsten Regionen der Welt" erklärt. Das jedes Jahr in einer anderen Stadt stattfindende Fest sei als Liebeserklärung an Franken zu verstehen, sagte er am Sonntag in Aschaffenburg. Niemand müsse aber eine Loslösung von Bayern fürchten: "Franken ist nicht Katalonien. Wir wollen uns nicht selbstständig machen."

03. Juli 2022 - 13:25 Uhr | dpa

Markus Söder fährt, umgeben von viel Sicherheitspersonal, auf dem Festumzug in einer Kutsche mit. © Andreas Arnold/dpa