Söder liebäugelt für Fasching 2023 mit Comeback im Kostüm

Für das kommende Jahr liebäugelt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an Fasching wieder mit einer aufwendigen Verkleidung. "Ich habe ja jetzt seit zwei, drei Jahren das Ministerpräsidentenkostüm. Wenn nächstes Jahr kein Corona und keine anderen Probleme sind, dann glaube ich, mach ich es noch mal", sagte der CSU-Chef am Mittwochabend bei seiner Ankunft zur Aufzeichnung der Kultsendung "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim.

16. Februar 2022 - 18:35 Uhr | dpa

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am 17.02.2017 in Veitshöchheim (Bayern) als Homer Simpson verkleidet zur Fernseh-Prunksitzung "Fastnacht in Franken". © picture alliance / Daniel Karmann/dpa/Archivbild