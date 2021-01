Söder: Kostüme-Gucken an Fasching wird mir fehlen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (54) muss in diesem Jahr auf das Bewerten von Faschingskostümen verzichten. Es sei das erste Mal seit vielen Jahren, dass er die Prunksitzung "Fastnacht in Franken" nur im Fernsehen und nicht live in Veitshöchheim verfolge, sagte der CSU-Chef der Zeitung "Main-Post". "Natürlich wird mir der Abend mit seiner Freude und den vielen Begegnungen fehlen. Man schaut ja auch immer, wer ein besonders tolles Kostüm trägt. Da gibt es echte Hingucker, aber immer auch ein paar, die sich noch verbessern können."

29. Januar 2021 - 18:01 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, spricht. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild