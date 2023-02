Söder: Kapitel Kanzlerkandidatur abgeschlossen

CSU-Chef Markus Söder hat Fragen nach einer neuerlichen Kanzlerkandidatur zum wiederholten Male zurückgewiesen. "Für mich ist das Kapitel Berlin in Form einer Kandidatur - so würde ich sagen - definitiv abgeschlossen", sagte Söder am Montag im Münchner Presseclub. "In jeder Beziehung", betonte er. "Die Geschichte Bund ist erledigt." Und der bayerische Ministerpräsident fügte hinzu: "Für mich war es immer passender, in Bayern zu sein."

27. Februar 2023 - 15:17 Uhr | dpa

Der CSU-Vorsitzende und Bayerische Ministerpräsident Markus Söder spricht in Passau. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München Die CDU stehe verglichen mit dem Bundestagswahljahr 2021 heute anders da, sagte Söder. Es gebe in der CDU "wirklich gute Leute", in dieser und in der nächsten Generation. "Da bin ich relativ sicher, dass aus dem CDU-Umfeld sich hervorragende Kandidaten finden können." Konkret nannte Söder den CDU-Vorsitzenden: "Ich hielte Friedrich Merz für einen Kandidaten für eine solche schwierige Aufgabe", sagte er. 2021 hatte sich Söder mir dem damaligen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet einen beispiellosen Machtkampf um die Unions-Kanzlerkandidatur geliefert - am Ende setzte sich Laschet durch. Bei der Bundestagswahl im September 2021 stürzte die Union dann mit ihrem historisch schlechtesten Ergebnis in die Opposition.