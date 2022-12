Söder hofft auf Einigung zu Erbschaftssteuer - Sonst Klage

Im Streit um die Erbschaftssteuer hofft Bayerns Ministerpräsident Markus Söder weiter auf eine politische Einigung - lässt aber parallel eine Klage im kommenden Jahr vorbereiten. Die der Steuernovelle zugrunde gelegte Philosophie verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz in der Verfassung, sagte der CSU-Chef am Freitag nach einer Sitzung des Parteivorstands in München. Demnach müsse nicht nur "Gleiches gleich" sondern auch "Ungleiches ungleich" behandelt werden. "Verfassungswidrig ist demnach, Ungleiches gleich zu behandeln."

09. Dezember 2022 - 14:20 Uhr | dpa

Markus Söder spricht nach der Sitzung des CSU-Vorstands auf einer Pressekonferenz. © Peter Kneffel/dpa