Söder: Grüne sind noch nicht bereit, Deutschland zu führen

Rund zweieinhalb Monate vor der Bundestagswahl sieht CSU-Chef Markus Söder die Union deutlich in Front vor den Grünen. Der Kampf um Platz eines habe sich "sortiert", die Grünen seien hier "doch deutlich zurückgefallen", sagte Söder am Mittwoch zum Auftakt der Klausur der Bundestags-CSU im oberbayerischen Kloster Seeon. "Ich glaube im Endeffekt auch, dass die Grünen an einigen Stellen einfach noch nicht bereit sind, Deutschland zu führen", fügte er hinzu. Das merke man auch am Rückfall in "alte ideologische Positionen".

14. Juli 2021 - 14:20 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. © Sven Hoppe/dpa