Söder greift Scholz an und fordert Untersuchungen

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl hat CSU-Chef Markus Söder SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz attackiert. Konkret forderte Söder am Freitag umfassendere parlamentarische Untersuchungen in der sogenannten Cum-Ex-Affäre. Es gebe "unzählige Fragen, keine Antworten", sagte Söder auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg. Dieser "ganze Komplex" habe es verdient, parlamentarisch genau so untersucht zu werden wie die Maut - zum Debakel um die Pkw-Maut gab es einen Untersuchungsausschuss im Bundestag.

10. September 2021 - 16:59 Uhr | dpa

Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern. © Daniel Karmann/dpa