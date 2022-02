Söder: Ganz Deutschland wendet Bayerns Corona-Fahrplan an

Von diesem Donnerstag an wird in Bayern bei den Schutzauflagen gegen die Pandemie massiv gelockert. Der Freistaat sieht seinen Kurs nun in den gleichlautenden Ergebnissen der Bund-Länder-Beratungen bestätigt.

16. Februar 2022 - 18:32 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident (CSU). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa