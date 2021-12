Söder: G7-Gipfel vom 26. bis 28. Juni in Elmau

Der nächste G7-Gipfel wird vom 26. bis zum 28. Juni 2022 auf Schloss Elmau in Bayern abgehalten. An diesen Tagen wolle der Bund den Gipfel wieder dort ausrichten - man freue sich "sehr auf die ganze Welt, die dann nach Bayern kommt", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in München.

14. Dezember 2021 - 14:46 Uhr | dpa

Angela Merkel spricht mit Barack Obama bei der G7-Konferenz bei Schloss Elmau. © Michael Kappeler/dpa POOL/dpa/Archiv