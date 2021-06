Söder freut sich auf EM: "Ganz wichtiges Signal"

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hofft auf positive Effekte durch die auch in München ausgerichtete Fußball-EM, die am kommenden Freitag beginnt. "Ich glaube schon, dass es ein ganz wichtiges Signal ist", sagte der 54-Jährige am Montagabend nach dem 7:1 der deutschen Nationalmannschaft im letzten Testspiel gegen Lettland bei RTL.

08. Juni 2021 - 07:02 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern und CSU-Parteichef. © Peter Kneffel/dpa