Söder fordert von Entschuldigung im Bürgergeld-Streit

Im Streit um das Bürgergeld hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine Entschuldigung von SPD-Chef Lars Klingbeil gefordert. Dieser hatte der Union vorgeworfen, "Fake News" zu verbreiten. "Herr Klingbeil sollte sich eigentlich rasch entschuldigen für so eine schwere Entgleisung", sagte CSU-Chef Söder am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". "Denn am Ende führt es nur dazu, dass die SPD sich isoliert in der Bevölkerung und im demokratischen Prozess." Man solle wieder "zurückkehren zu vernünftigen Argumenten".

13. November 2022 - 19:26 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. © Sven Hoppe/dpa