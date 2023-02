Söder: Faeser-Doppelrolle okay - wenn sie ihren Job macht

Nach der Ankündigung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, als Spitzenkandidatin in Hessen anzutreten, erhöht die CSU den Druck auf die SPD-Politikerin vor allem in der Migrationspolitik. "Ich habe kein Problem damit, dass man sagt, man will Bundesinnenministerin bleiben - aber dann muss man den Job auch erfüllen", sagte CSU-Chef Markus Söder am Freitag nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München. "Die Jobbeschreibung heißt, sich zu kümmern und nicht sich wegzuducken."

03. Februar 2023 - 14:39 Uhr | dpa

Markus Söder nimmt in der Parteizentrale nach einer Sitzung des CSU-Vorstands. © Sven Hoppe/dpa