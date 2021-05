Söder erhält Bayerische Verfassungsmedaille

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold erhalten. Gemeinsam mit der Schauspielerin Jutta Speidel, die sich als Gründerin des Vereins Horizont für benachteiligte Frauen und deren Kinder einsetzt, sowie dem Leiter des Katholischen Büros Bayern, Domdekan Lorenz Wolf, erhielt Söder die Ehrung am Donnerstag in München. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck wird die Medaille in Gold zu einem späteren Termin verliehen bekommen.

06. Mai 2021 - 13:29 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, wird im Bayerischen Landtag mit der Verfassungsmedaille in Gold ausgezeichnet. © Felix Hörhager/dpa