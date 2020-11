Söder bittet im Anti-Corona-Kampf um Geduld und Disziplin

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Menschen im Freistaat eindringlich aufgerufen, den befristeten Teil-Lockdown mitzutragen und zu akzeptieren. Verordnungen und Gesetze seien das eine, "aber die Bereitschaft mitzumachen ist ganz wichtig", sagte Söder am Donnerstag in München. Das große Ziel sei es schließlich, in der Weihnachtszeit wieder "besser dazustehen". Dazu brauche es aber Geduld und Disziplin, mahnte der CSU-Vorsitzende.

05. November 2020 - 12:49 Uhr | dpa

München Bis Monatsende gelten bundesweit strikte Kontaktbeschränkungen. Kultur- Freizeiteinrichtungen und die Gastronomie mussten schließen. Nach zwei Wochen, also Mitte November, werde man eine erste Zwischenbilanz ziehen. Und nach vier Wochen werde man sehen, ob die Maßnahmen ausreichend wirkten - derzeit könne man das noch nicht abschätzen. "Die vier Wochen werden dringend notwendig sein." Dass die Corona-Zahlen derzeit noch weiter steigen, war nach Worten Söders zu erwarten. "Die Zahlen von heute sind ja die Infektionen von vor zwei Wochen." Alle Prognosen erfüllten sich leider. Auch die Kliniken füllten sich langsam, die Todeszahlen hätten sich erhöht. Und auch Alten- und Pflegeheime seien wieder stärker betroffen. "Es wandert Stück für Stück in die ältere Generation hinein", warnte er.