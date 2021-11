Söder besucht militärisches Airbus-Zentrum

Ministerpräsident Markus Söder hat am Montag aus Anlass des 60-jährigen Bestehens des Standortes das Airbus-Zentrum im oberbayerischen Manching besucht. Der CSU-Chef kam zu Gesprächen mit der Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretern in das Werk nahe Ingolstadt. Zudem enthüllte er eine Gedenktafel für Franz-Josef Strauß. Der frühere CSU-Politiker hatte sich einst für den Aufbau der militärischen Luftfahrtindustrie in Bayern und die Gründung von Airbus eingesetzt.

08. November 2021 - 11:55 Uhr | dpa

Markus Söder sitzt im Cockpit eines Mehrzweckkampfflugzeugs vom Typ Eurofighter. © Matthias Balk/dpa