Söder berät mit Ministern und Justiz über Hass im Internet

München

Söder kündigte an, dass er sich am Mittwoch mit Justizminister Georg Eisenreich, Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) und dem Hate-Speech-Beauftragten der bayerischen Justiz, dem Münchner Oberstaatsanwalt Klaus-Dieter Hartleb, zu dem Thema beraten wolle. "Und dann werden wir mal ein Gesamtpaket schnüren an Forderungen, die für uns wichtig sind, um darauf zu antworten", sagte Söder.

Die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte kürzlich bereits ein schärferes Durchgreifen gegen Hetze und Gewaltaufrufe beim Messengerdienst Telegram angekündigt.