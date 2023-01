Söder: Benedikt XVI. war Philosoph "und halt Bayer"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat nach der Trauermesse für Papst Benedikt XVI. dessen "große, beeindruckende Lebensleistung" gewürdigt. "Er war nicht nur einer der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts, er war ein Philosoph, ein Intellektueller - und er war halt Bayer", sagte Söder am Donnerstag in Rom. Es sei "kein einfaches Pontifikat" gewesen. Aber mit seinem Rücktritt 2013 habe Benedikt "Wege eröffnet in der katholischen Kirche, die vorher nicht denkbar waren". Die Anteilnahme an seinem Tod sei nicht nur "formal". "Er wird viel herzlicher in Erinnerung bleiben, als die meisten denken", sagte Söder.

05. Januar 2023 - 11:56 Uhr | dpa

Markus Söder (5.v.l., CSU), nimmt an der öffentlichen Trauermesse teil. © Michael Kappeler/dpa