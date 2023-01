Söder: Benedikt XVI. stellte sich Verantwortung

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat in Rom daran erinnert, dass Benedikt XVI. sich als Papst mit den Missbrauchsfällen auseinandergesetzt hatte. Sein Pontifikat sei kein einfaches gewesen, sagte Söder am Donnerstagabend nach der Trauermesse für Papst Benedikt XVI. in Rom.

05. Januar 2023 - 20:20 Uhr | dpa

Markus Söder spricht nach der Trauermesse für den emeritierten Papst Benedikt XVI. in der Kirche Santa Maria dell Anima. © Sven Hoppe/dpa