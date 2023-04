Söder: Bayern wird Abschuss von Wölfen deutlich erleichtern

Bayern will den Abschuss von Wölfen schon bis zum Monatsende deutlich erleichtern. Das sei die klare, gemeinsame Linie der Staatsregierung, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Die Details sollen das Umwelt- und das Agrarministerium zwar nun erst bis zur kommenden Woche ausarbeiten. Die Regelung solle aber bereits vor dem Beginn der Weidesaison am 1. Mai "in trockenen Tüchern sein", sagte Söder.

18. April 2023 - 13:41 Uhr | dpa

Markus Söder (l, Ministerpräsident von Bayern, und Florian Herrmann, (beide CSU), Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Medien, gehen zusammen durch die bayerischen Staatskanzlei zur Kabinettssitzung. © Peter Kneffel/dpa