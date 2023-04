Söder: Bayern will leichteren Abschuss von Wölfen

Bayern will nach Worten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einen leichteren Abschuss von Wölfen. An diesem Dienstag wolle das bayerische Kabinett einen entsprechenden Beschluss auf den Weg bringen, sagte Söder am Montag nach einer Videoschalte des CSU-Vorstands in München - ließ aber jegliche Details zunächst offen. "Unser Ziel ist, die Entnahme leichter zu machen, zu ermöglichen", sagte er lediglich. "Und nicht wie bislang ein aufwendiges Aktenzeichen-XY-Verfahren zu machen, Rissgutachten, DNA-Gutachten, Fahndungsaufrufe nach einem entsprechenden Wolf."

17. April 2023 - 17:13 Uhr | dpa

Markus Söder, CSU-Vorstandsvorsitzender, spricht. © Peter Kneffel/dpa