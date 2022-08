Söder: Bayern geht es besser als allen anderen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht sich und seine Partei für die Landtagswahl im kommenden Jahr gut gerüstet. "Den Bayern geht es besser als allen anderen Bundesländern", sagte Söder im ZDF-Sommerinterview, das am Sonntag in Nürnberg aufgezeichnet wurde und am Abend (19.10 Uhr) im ZDF ausgestrahlt werden sollte. "Uns geht es sogar so gut, dass wir neun Milliarden (Euro) Länderfinanzausgleich an andere zahlen", betonte der CSU-Parteichef.

28. August 2022 - 16:45 Uhr | dpa

Markus Söder (r), CSU-Vorsitzender und bayerischer Ministerpräsident, und Shakuntala Banerjee vom ZDF. © Daniel Karmann/ZDF/dpa