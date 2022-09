Söder attackiert Ampel-Koalition, Grüne und Habeck

Mit scharfen Attacken auf die Ampel-Koalition in Berlin, vor allem auf die Grünen und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, hat CSU-Chef Markus Söder seinen Parteinachwuchs auf den bevorstehenden Landtagswahlkampf in Bayern eingeschworen. Die Grünen seien eine "Schönwetterpartei", sagte Söder am Sonntag auf einer Landesversammlung der Jungen Union (JU) in Augsburg und fügte hinzu: "Gott bewahre uns vor grünen Ministerpräsidenten in Bayern."

25. September 2022 - 11:36 Uhr | dpa

Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder spricht. © Felix Hörhager/dpa

Augsburg Konkret warf der bayerische Ministerpräsident insbesondere Habeck ein völlig unzureichendes Krisenmanagement vor. Zudem hielt Söder dem Grünen-Minister vor, das Einmaleins der Ökonomie nicht zu beherrschen. "Eigentlich müsste ein solcher Minister ausgetauscht werden", sagte Söder. Das quittierten die JU-Delegierten in Augsburg mit "Habeck raus"-Rufen. Einer Koalition mit den Grünen in Bayern nach der Landtagswahl im Herbst 2023 erteilte Söder erneut eine Absage: "Ich will kein Schwarz-Grün in Bayern, und mit mir wird es kein Schwarz-Grün geben."