Smartphones im Wert von über 100.000 Euro gestohlen

Unbekannte haben etliche Smartphones im Wert von über 100.000 Euro aus einem Warenlager in Oberfranken gestohlen. Die Täter hätten in der Nacht auf Mittwoch eine Fensterscheibe eines Mehrzweckeingangs in Eggolsheim (Landkreis Forchheim) eingeschlagen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. "Fast zwei Stunden lang bewegten sie sich anschließend in den Lagerräumen", hieß es weiter. Überwachungskameras zeichneten den Einbruch auf. Die Kriminalpolizei geht von einem Tätertrio aus und sucht nach auf Zeugen.

07. April 2021 - 12:31 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Eggolsheim © dpa-infocom, dpa:210407-99-113003/2