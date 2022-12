Skirennfahrer Schmid Fünfter in Alta Badia

Skirennfahrer Alexander Schmid hat im letzten Riesenslalom des Jahres einen Podestplatz erneut verpasst, seine gute Form aber bestätigt. Beim Sieg des Schweizer Überfliegers Marco Odermatt musste sich der Allgäuer am Montag in Alta Badia mit Rang fünf zufriedengeben. Der Rückstand auf Odermatt betrug 1,38 Sekunden. Zweiter wurde Henrik Kristoffersen aus Norwegen (+0,20) gefolgt vom Slowenen Zan Kranjec (+0,92).

Alta Badia

Im Vorjahr hatte Schmid auf der anspruchsvollen Gran Risa als Dritter seinen bislang einzigen Podestplatz in seiner Paradedisziplin gefeiert. "Ich bin sehr, sehr happy. Es war eine coole, engagierte Fahrt. Die Gran Risa zu fahren, ist ein Highlight der Saison", sagte Schmid im BR.

Anton Grammel (22.) und Fabian Gratz (25.) sammelten ihre ersten Weltcuppunkte im Riesenslalom in diesem Winter. Julian Rauchfuß und Stefan Luitz verpassten den Finaldurchgang der besten 30. Für die Techniker steht zum Jahresabschluss am Donnerstag noch ein Slalom in Madonna di Campiglio an.