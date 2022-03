Skifahrer aus Bayern hängt sich an Gondel und stürzt ab

Ein Skifahrer aus der Oberpfalz ist beim Sturz von einer Gondel im Tiroler Skigebiet Wildschönau (Bezirk Kufstein) verletzt worden. Der 28-Jährige wollte am Dienstagmorgen trotz entsprechender "Stop"-Schilder und Warnrufen des Personals noch in die bereits ausfahrende Gondel der Schatzbergbahn einsteigen, wie die Polizei mitteilte. Dabei klemmte er sich zunächst den Arm in der Tür ein und wurde mitgeschleift, konnte sich dann aber mit beiden Händen außen am Skiköcher der Gondel festhalten.

01. März 2022 - 18:01 Uhr | dpa

Wildschönau Das Personal drückte sofort den Not-Stopp, doch die Gondel kam erst nach 41 Metern zum Stillstand - sieben Meter über der Teerstraße bei der Talstation. Passanten versuchten noch, mit einer drei mal zwei Meter großen Baustellenplane zu helfen, als den 28-Jährigen die Kräfte verließen. "Die haben das geistesgegenwärtig als Sprungtuch verwendet. Die Plane hat das allerdings nicht ausgehalten und ist gerissen, hat den Aufprall also nicht gehalten, sondern allerhöchstens gedämpft", schilderte ein Polizeisprecher. Der Mann kam mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus.