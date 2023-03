Sieben Streifen versuchen Rind einzufangen - Tier erschossen

Wiesau

Ein ausgebüxtes Rind ist nach mehreren Einfangversuchen von der Polizei im Landkreis Tirschenreuth erschossen worden. Weil das Tier in Richtung der Autobahn 93 bei Wiesau lief, wählte der Landwirt zuvor den Notruf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Etwa zwei Stunden lang versuchten sieben Streifen am Samstagabend das Tier einzufangen. Da es schlussendlich erneut in Richtung A93 lief, wurde es zur Abwehr einer Gefahr mit mehreren Gewehrschüssen getötet.