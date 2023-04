Sieben Menschen bei Auffahrunfall auf A73 verletzt

Sieben Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 73 bei Nürnberg verletzt worden. Zunächst habe ein 27-Jähriger den vor ihm stauenden Verkehr zu spät erkannt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Trotz Bremsmanöver stieß er anschließend am Montag in das Auto vor ihm. Dieses wurde dadurch gegen zwei weitere Fahrzeuge geschoben.

18. April 2023 - 10:08 Uhr | dpa

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Nürnberg Ein 58-Jähriger, der ebenfalls auf der A 73 fuhr, versuchte den vier verunfallten Autos auszuweichen. Sein Wagen geriet dadurch ins Schleudern und stieß auf der rechten Nebenspur mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 58-Jährige wurde schwer verletzt. Sechs weitere Menschen leicht.