Sieben bayerische Städte erhalten Prädikat "Digitales Amt"

Die Städte Nürnberg, Augsburg, Straubing, Amberg, Ingolstadt, Bamberg und Bad Königshofen haben als erste Kommunen in Bayern die Auszeichnung "Digitales Amt" erhalten. "Die Digitalisierung der Verwaltung ist eine der wichtigsten Aufgaben der bayerischen Kommunen in den nächsten Monaten. Einige sind hier bereits vorbildlich unterwegs", sagte Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) am Mittwoch in München.

28. Juli 2021 - 13:11 Uhr | dpa

Judith Gerlach (CSU) spricht während der Verleihung eines Fernsehpreises. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

München Als "Digitales Amt" dürfen sich Kommunen bezeichnen, die bereits mindestens 50 kommunale und zentrale Online-Verfahren im BayernPortal verlinkt haben. Sie werden zudem auf der Webseite des Staatsministeriums für Digitales veröffentlicht, um zu zeigen, welche Kommunen bei der Digitalisierung bereits gut vorangekommen sind. Gerlach betonte, dass noch nicht alle Kommunen im Freistaat schon so weit seien. "Leider gibt es immer noch einige Zauderer und Zögerer. Hier wollen wir in den nächsten Monaten verstärkt die Chancen der Digitalisierung aufzeigen." Denn Online-Services seien nicht nur gut für die Bürgerinnen und Bürger. Sie machten auch die Arbeit der Kommunen selbst einfacher und effizienter. Das Bayerische Digitalministerium unterstützt die Kommunen mit einer Vielzahl von Maßnahmen bei der Verwaltungsdigitalisierung. Das Förderprogramm "Digitales Rathaus" stellt rund 42 Millionen Euro bereit. Gemeinden, Zusammenschlüsse von Gemeinden sowie Gemeindeverbände können diese Zuschüsse im Rahmen des Förderprogramms für die erstmalige Bereitstellung von Online-Diensten erhalten. Bisher wurden rund 860 Anträge gestellt. © dpa-infocom, dpa:210728-99-577826/2