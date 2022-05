Sibler neuer Landrat in Deggendorf: Stichwahl in Dillingen

In zwei bayerischen Landkreisen haben die Menschen ihre Stimmen abgegeben für neue Landräte: Während es in Deggendorf einen klaren Sieger gibt, muss in Dillingen in zwei Wochen noch einmal gewählt werden.

15. Mai 2022 - 20:36 Uhr | dpa

Bernd Sibler (l, CSU) steht mit einem Bier im Landratsamt Deggendorf und verfolgt die Wahlergebnisse. © Tobias Köhler/dpa