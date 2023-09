Seniorin überquert achtlos Straße und wird tödlich verletzt

Eine 80-jährige Radfahrerin ist beim Überqueren einer Straße in Halblech (Kreis Ostallgäu) von einer Autofahrerin erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau war am Mittwoch auf einem E-Bike unterwegs und wollte ihrem Mann in einigem Abstand über die Straße folgen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe die Radlerin offensichtlich übersehen, dass dort inzwischen eine 56 Jahre alte Autofahrerin herannahte. Sie missachtete ein Stopp-Zeichen und fuhr ohne anzuhalten über die Kreisstraße, wie die Polizei mitteilte.

20. September 2023 - 19:51 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Halblech Die Autofahrerin erfasste die 80-Jährige mit ihrem Wagen. Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie trotz aller Bemühungen von Ersthelfern und Rettungsdienst noch an der Unfallstelle starb. Die Autofahrerin und der Ehemann der Getöteten wurden später ehrenamtlichen Mitarbeitern des Kriseninterventionsdienstes betreut.